Breda: Grande partita, peccato non aver vinto

Al termine del pareggio a reti bianche col Pescara, arriva il commento di mister Roberto Breda: “Abbiamo giocato una grande partita, mettendoli sotto, schiacciandoli e creando tanto. Non li abbiamo fatti giocare rischiando poco. E’ un peccato che, nonostante la prestazione altamente positiva, non siamo arrivati alla vittoria“. “Anche la qualità, continua il mister labronico, rispetto alle ultime gare, è stata alta. Avevamo davanti la terza forza del campionato e li abbiamo impegnati non concedendogli niente”. (p.nac)

