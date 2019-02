Breda: contento dei nostri acquisti

Vigilia della trasferta di Crotone e mister Roberto Breda parla alla stampa: “Sono molto contento dei nostri acquisti, perché i calciatori appena arrivati hanno portato nuove caratteristiche in tutti i reparti del campo e perché hanno accettato subito di venire in amaranto“.

Sul momento della squadra: “Dobbiamo essere più bravi in fase di realizzazione, ma creiamo comunque tante occasioni. Dobbiamo anche migliorare sfruttando maggiormente le palle inattive in nostro favore“.

Sulla gara di domani: “Sarà una partita tosta, il Crotone ha un suo equilibrio ed una sua quadratura. Hanno in squadra calciatori che vengono dalla A e non sarà facile. Noi dovremo metterci la giusta mentalità e la consapevolezza di voler fare bene“. (p.nac)

