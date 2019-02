I biglietti ospiti per Spezia-Livorno

Lo Spezia Calcio comunica che a partire dalle ore 16:00 di mercoledì 20 febbraio, sarà attiva la prevendita dei tagliandi per la sfida al Livorno, 7° turno di ritorno del campionato Serie BKT ’18/’19, in programma alle ore 21:00 di mercoledì 27 febbraio sul terreno dello stadio ‘Alberto Picco’.

I tagliandi saranno disponibili sul circuito ETES, sul territorio nazionale nei punti di prevendita del circuito e presso lo Spezia Store di via del Torretto 1, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio ‘Picco’ il giorno della partita a partire dalle ore 18:00.

SETTORE OSPITI: € 15