Raicevic: ce la mettiamo sempre tutta

In zona mista arriva il commento del match winner, Filip Raicevic: “Già nel primo tempo potevamo aver segnato. Oggi si respirava un bel clima. Il pubblico ci ha sostenuto dall’inizio alla fine e noi non molliamo mai, mettendocela tutta. Durante la settimana lavoriamo per migliorarci e ci impegniamo sempre al massimo. Questi tre punti sono molto importanti e ci danno una nuova carica per proseguire al meglio il campionato”

Bella prestazione per la difesa amaranto, tra i migliori il livornese Lorenzo Gonnelli: “Sono tre punti meritati. Abbiamo creato tante palle gol ed alla fine il gol è venuto giustamente. Ora torniamo subito in campo e restiamo concentrati, perché mercoledì ci aspetta lo Spezia. ” (p.nac)

