Salzano: raggiungere il nostro obiettivo

Giorno di presentazioni per i neo acquisti amaranto Eguelfi, Gori, Crosta e Salzano. Nel particolare scenario del partner amaranto “Intergomma“, in via Ugione 9, a fare le presentazioni c’erano la proprietaria Serena Fornaciari ed il ds del Livorno Mauro Facci.

“Siamo molto felici di questa partnership, dice Fornaciari, il Livorno è una grande realtà a livello cittadino e nazionale. L’augurio è che questi ragazzi possano fare il massimo per la causa amaranto“.

Facci: “Anche questi sono ragazzi giovani ma già con le giuste esperienze. Sono certo che potranno fare molto bene“. Il primo a parlare è stato Fabio Eguelfi: “Ho tanta voglia di fare bene e le motivazioni sono altissime. Ho trovato un bel gruppo, pronto a lottare in ogni gara. Sono un esterno di sinistra, prediligo la fase difensiva“.

Dalla Fiorentina giunge in amaranto Gabriele Gori: “Sono pronto a giocare e dare il massimo. Conosco il calore della gente amaranto. Essendo di Firenze ho giocato spesso contro i giovani del Livorno e sono sempre state partite molto tese e combattute. Ho parlato con il mister, sono pronto ad impegnarmi in ogni zona del campo“.

Luca Crosta, portiere, ha già due presenze in A con il Cagliari: “Ho giocato contro Milan e Lazio ed ho anche parato un rigore a Bacca. Sono qui per migliorare e, se servirà, mi farò trovare pronto“.

Aniello Salzano è il più esperto del poker di nuovi: “Cercheremo di dare il massimo per restare in B. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. A Crotone è stato un peccato uscire solo con un pareggio. Dobbiamo rifarci e cercare il successo già domenica, in una gara importante per la nostra classifica Gioco a centrocampo, mi piace calciare da fuori ed inserirmi partendo dalle retrovie“. (p.nac)

