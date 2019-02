Il Livorno torna ad incrociare il Venezia, al “Picchi” dopo 16 anni. L’ultima volta fu nel Novembre 2003, in B. I precedenti tra le due squadre sono 37. Il Livorno prevale per numero di successi (12), 14 i pareggi, 11 le vittorie del Venezia.41 le reti fatte dal Livorno, 35 dal Venezia.

Prima: Il primo Livorno-Venezia si giocò nella B 1931/32 e, tra amaranto e Serenissima Venezia finì 1-1 con reti di Borin (Venezia) e Silvestri (Livorno). Era il 12 Giugno 1932. Si giocò a “Villa Chayes”.

Ultimo successo esterno. L’ultima vittoria del Venezia a Livorno si è registrata nella C1 1988/89. Un gol di Solimeno al 32′ decise la gara in favore dei lagunari: 0-1 il finale. Altri successi veneziani a Livorno nel 1952/53 e nel 1965/66 sempre con il minimo scarto.

Ultima Livorno. L’ultimo successo del Livorno in casa con il Venezia nella B 2002/03. Il 26/10/2002 fu 2-1 Livorno con reti di Fanucci e Protti. Inutile la rete al 93′ di Rossi per gli ospiti. (nella fotoNovi la formazione scesa in campo quel giorno)

Ultima giocata. L’ultima volta contro all’Ardenza è stata nella B 2003/04. Il 23/11/2003 la gara tra gli uomini di Mazzarri e quelli di Gregucci finì 0-0, arbitrò Castellani di Verona. (p.nacarlo)

L’articolo Storia e curiosità di Livorno-Venezia sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.