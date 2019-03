1 Marzo 2019: Venti anni col grande Presidente Spinelli!

1 Marzo 1999 – 1 Marzo 2019: Venti anni con Aldo Spinelli alla guida del Livorno Calcio. Ogni record è stato battuto. Nella ultra centenaria storia amaranto, nessun altro presidente era stato così tanto in carica. Corasco Martelli ha mantenuto la poltrona da numero uno per 9 anni, per 8 Bruno Baiocchi (autore dello storico secondo posto in A nel 1943) ma ci fu la sospensione per la guerra, per 7 Claudio Achilli, che è stato il predecessore di Spinelli.

La firma del passaggio delle quote societarie avvenne il 1 Marzo 1999, alla “Port Authority” di Piombino e fu ufficializzata in Comune a Livorno alla presenza dell’allora sindaco Gianfranco Lamberti. Poi tutta la delegazione portò la notizia allo stadio dove si giocava Livorno-Lumezzane (C1).

In carica dal 1999, Spinelli ha portato il Livorno ad essere promosso in A tre volte (2004, 2009, 2013), tenendo la squadra nel massimo torneo per sei campionati (ed un piazzamento al sesto posto), con la partecipazione alla Coppa Uefa sino ai sedicesimi di finale nella stagione 2006/07. Con lui alla presidenza sono stati vinti anche due campionati di serie C (2002 e 2018).

Venti anni con una lunga serie di successi e di calciatori famosi che hanno segnato la nostra storia come: Amelia (Campione del Mondo nel 2006), Lucarelli (capocannoniere in A nel 2005), Protti (capocannoniere in B ed in C).

Due decenni di grande splendore per il calcio amaranto Lo striscione dei tifosi allo stadio in Gradinata, al suo arrivo e nelle successive stagioni, recitava: “Grazie Spinelli, Livorno ti ama”. Avanti così Presidente!…la storia continua. (p.nac)

