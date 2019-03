Al Picchi i vincitori di Pensiero di Natale

Sabato 16 marzo, in occasione di Livorno-Salernitana, 163 alunni di sedici classi delle scuole primarie della provincia di Livorno, accompagnati da insegnanti e genitori, assisteranno alla gara degli amaranto dalla Gradinata. Le classi sono le vincitrici del premio messo in palio dal Livorno Calcio nel concorso “Pensiero di Natale 2018” promosso da CTT Nord, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno e dal CRED. prima del via per tutti i ragazzi un bel giro di campo per ricevere l’applauso di tutto il pubblico del “Picchi”

Queste le classi partecipanti:

seconda B Scuola Bini di Livorno

seconda A Scuola Campana di Livorno

seconda B e terza B Scuola Carducci di Livorno

terza B Scuola Lambruschini di Livorno

terza A Scuola Puccini di Livorno

terza A e terza C Scuola Villa Corridi di Livorno

seconda B Scuola La California (Bibbona)

seconda A e terza B Scuola Guerrazzi di Cecina

seconda A Scuola Marcacci di Vicarello

seconda A e seconda B Scuola Sauro di Collesalvetti

seconda B e seconda D Scuola Solvay di Rosignano

Andrea Zavanella, Presidente di CTT Nord, commenta così: “Siamo ben felici di questa partnership che da anni portiamo avanti con il Livorno Calcio. E’ davvero emozionante vedere così tanti bambini entusiasti di assistere alla partita di calcio della squadra della propria città. La collaborazione con il Livorno Calcio è strategica e preziosa visto che gli abbonati al bus possono usufruire anche di uno sconto del 30%”.

Domani al “Picchi saranno presenti anche i bambini della scuola dell’infanzia “D’Azeglio” che partecipano al progetto “Il Calcio in Classe“. Per i bambini delle D’Azeglio arrivo allo stadio sul pullman CTT con tutte le foto ed i disegni del Livorno ed il walkabout dello stadio con il saluto alle squadre al momento del loro arrivo.

