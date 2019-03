In campo al mattino. Arbitrerà Di Paolo

Squadra in campo al mattino al Centro Coni di Tirrenia, schemi e tattica nel lavoro svolto. Nel finale tiri in porta ed esercizi di tecnica. Domani ultima rifinitura, sempre in mattinata.

Livorno-Salernitana sarà diretta da Aleandro Di Paolo di Avezzano. Assistenti Lombardi e Marchi. IV uomo Collu. Di Paolo, in questa stagione, ha diretto il Livorno nel match interno con il Padova finito 1-1. (p.nac)

