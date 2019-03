Partenza per le Marche, i 23 convocati

Allenamento mattutino e, subito dopo, partenza per le Marche. Domenica ad Ascoli Piceno è in programma Ascoli-Livorno. Nel programma svolto dai ragazzi di Breda: palestra, corsa e schemi.

Nazionale: Luka Bogdan, difensore amaranto, è stato convocato dalla nazionale Under 21 di Croazia che giocherà il 25 Marzo, alle 18:30, in amichevole a Frosinone contro l’Italia. (p.nac)

Questi i 23 convocati per la gara di Ascoli

Portieri: Zima, Crosta, Neri

Difensori: Gasbarro, Gonnelli, Boben, Bogdan, Porcino, Eguelfi, Di Gennaro

Centrocampisti: Agazzi, Valiani, Luci, Rocca, Salzano, Diamanti, Fazzi, Kupisz

Attaccanti: Dumitru, Murilo, Raicevic, Gori, Giannetti

