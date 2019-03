Un derby per tutti: con Empoli, Pisa e Arezzo

Penultimo fine settimana di Marzo con tante sfide toscane per le nostre giovanili. Turno di sosta per la Primavera, per le Under 16 e 15. Gli Under 17 saranno di scena a Banditella contro l’Empoli, le ragazze Under 15 giocheranno fuori casa a Firenze contro la Vigor. Pisa ed Arezzo avversari dei Giovanissimi. (p.nac)

Queste le partite in programma:

Under 17: Livorno-Empoli, dom 24/3, ore 15 a Banditella

Under 15 femm: Vigor-Livorno, dom 24/3 ore 10: 30 campo “Impastato-Troghi” a Firenze

Giovanissimi Regionali: Livorno-Pisa, sab 23/3, ore 16:30 campo Banditella

Giovanissimi Regionali B: Livorno-Arezzo, dom 24/3 ore 11 a Banditella

Esordienti A: Livorno-Costa Etrusca, sab 23/3 ore 15 a Banditella

Esordienti B: Costa Etrusca-Livorno, dom 24/3 ore 10:30 al “Barbetti-San Vincenzo”

Esordienti B femm: Portuale G. Livorno, dom 24/3 , ore 15:30 campo “5 Querce”

Pulcini 2′ anno: Carli-Livorno, dom 24/3, ore 10, campo “Bizzi”

Pulcini 2′ anno B: Livorno-Carli, sab 23/3, ore 18 campo Banditella

Pulcini 1′ anno: Livorno-Tre e 23, dom 24/3 ore 9 campo “Banditella”

Pulcini 1′ anno B: Tre e 23-Livorno, sab 23/3, ore 17 campo “Roller Soccer”

Primi Calci femm: Livorno-Portuale, dom 24/3 ore 9:30 a Banditella

Primi Calci A: Livorno-Tre e 23, dom 24/3 ore 10-30 a Banditella

