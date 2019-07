Breda: I ragazzi hanno le giuste motivazioni

Prima conferenza stagionale per il tecnico amaranto Roberto Breda, che, al Centro Coni di Tirrenia, incontra i giornalisti dopo il secondo allenamento estivo:“Ho trovato i ragazzi con le giuste motivazioni e tanta voglia di fare bene. Hanno già le giuste idee di cosa si debba fare e, con piacere, ho notato che molti di loro hanno lavorato molto durante l’Estate”.

Sul calciomercato: “Ci sono ancora quaranta giorni di trattative. Sono convinto che arriveranno altri acquisti, il mercato è ancora abbastanza fermo e non è facile far incastrare tutte le cose”. “Inoltre, continua il tecnico amaranto, dovremo essere tutti molto bravi a fare di più, ad alzare l’asticella del rendimento e dei risultati. La base di partenza è molto buona”. “La scelta riguardante Diamanti, dice Breda, è stata mia. Sono convinto che, cambiando determinate caratteristiche, il margine di crescita di questo gruppo è ancora più grande. L’idea è quella di fare le cose per il meglio. Debbo valutare accorgimenti che consentano al gruppo progressivi miglioramenti”. Sul campionato che sarà: “La B è un torneo difficilissimo, noi ora dobbiamo solo pensare ad allenarci, con la massima intensità, senza porci alcun obiettivo”. (p.nacarlo)

