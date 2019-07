Breda: soddisfatto del lavoro svolto

Amichevole con il Gubbio e fine del ritiro in Umbria, Mister Roberto Breda parla del lavoro fatto e della gara del “Barbetti”: “A Gubbio ci siamo trovati molto bene, buona la struttura ed ottima l’accoglienza. Il bilancio del ritiro, prosegue il tecnico, per impegno, intensità ed atteggiamento è stato molto positivo. E’ chiaro che c’è ancora da lavorare, perché le cose che facevi lo scorso anno, non riprendi a farle in automatico. Ci vuole tempo. La squadra si mette a disposizione e segue, questo è fondamentale. Dobbiamo essere meno istintivi e ragionare di più, ma è normale in questo momento della stagione fare certi errori”. “L’impegno con il Gubbio, continua Breda, era contro una squadra di categoria, ci deve servire per avvicinarci al campionato nel modo giusto. Sono soddisfatto del lavoro fatto fino ad oggi“. (p.nac)

