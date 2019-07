Del Prato: Il Livorno mi ha cercato per primo

Primi giorni in amaranto per il giovane, scuola Atalanta, Enrico Del Prato (classe 1999). Bravo nell’impostare ed anche nel contrasto, nato a Bergamo, ha giocato con gli orobici sin dai Pulcini, arrivando anche alla maglia azzurra dell’Under 20 con la quale quest’ Estate ha disputato i mondiali di categoria. Con l’Atalanta ha invece vinto lo scudetto Primavera.

“Posso giocare sia come centrocampista, che da difensore. Nell’Atalanta ho giocato come centrale nei tre davanti alla difesa, ma, ai recenti Mondiali con l’Italia, ho fatto il centrale dietro“. Sulla trattativa che lo ha portato in amaranto: “Il Livorno mi ha cercato per primo, da subito. Sono felice di vestire una maglia che ha tanta storia ed un pubblico appassionato“.

Il ritiro di Gubbio: “Mi sono trovato subito bene con i compagni. Siamo un gruppo giovane, dove tutti cercano di aiutarti in ogni momento. Con il mister mi sono trovato subito bene, ha molta pazienza e spiega bene quello che vuole. Speriamo che possa essere una bella stagione, ci sono tutti i presupposti“. (p.nac)

