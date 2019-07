Quindici reti nel primo test di Gubbio

Livorno in campo al “Beniamino Ubaldi” di Gubbio per la prima amichevole stagionale. Con gli amaranto in prova Piscopo e Ricci. Avversari i bianchi della Rappresentativa Locale. Il risultato finale è stato di 15-0 per i labronici. Il primo gol stagionale è di Marsura che con un bel diagonale batte Biletti. Il raddoppio è dello stesso ex Carpi. Poi l’estremo umbro salva almeno tre volte su Murilo e subisce al 32′ il tris di Morganella. Nella ripresa tanti cambi ed arrivano anche la tripletta di D’Angelo e le doppiette di Agazzi e Maiorino. (p.nac)

Livorno: Zima; Di Gennaro, Marie Sainte, Bogdan; Morganella, Luci, Del Prato, Gasbarro; Piscopo; Murilo, Marsura.

Livorno 2’t: Ricci, Petri, Deverlan, Di Gennaro (22′ st Bellandi), Morelli, Rocca, Agazzi, Porcino, D’Angelo, Maiorino, Raicevic (20′ st Murilo). All. Breda

Rappresentativa Locale Gubbio: Biletti, Chiocci, Giacometti, Pappafava, Pascolini, Radicchi A, Radicchi B, Gaggioli, Chioccolini, Calzuola, Aiman.

Rapp. Locale Gubbio 2’t: Bei, Bellucci, Urbani, Giacomini, Cecchetti, Monarchi G, Fiorucci, Casagrande, Monarchi D, Tamba, Brunelli. All. Radicchi

Arbitro: Iodice di Foligno (Luccioli e Brizzi)

Reti: 26′ – 30′ Marsura, 32′ Morganella, 4’st D’Angelo, 13′ – 14′- 18′ st Raicevic, 21′ e 45′ st Agazzi, 26′ st Murilo, 32′ st Porcino, 34′ e 46′ st Maiorino, 36 – 37′ st D’Angelo

