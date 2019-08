Amaranto ko e fuori dalla Coppa

Amaranto ko nella prima uscita ufficiale della stagione. Gli emiliani del Carpi passano per 1-0 all’Ardenza grazie ad una rete con un colpo di testa di Vano al 68′. Il Livorno colpisce anche un palo con Raicevic, ma non riesce a pareggiare. Ora per i ragazzi di Breda mirino puntato sulla prima di campionato a Chiavari con l’Entella. (p.nac/fotoNovi)

Livorno: Zima; Gonnelli (72′ Bogdan), Di Gennaro, Boben; Morelli (55′ A. Rizzo), Luci, Agazzi, Gasbarro; Murilo (62′ D’Angelo); Marsura, Raicevic. A disp.: Plizzari, Marie Sainte, Coppola, Del Prato, Porcino, Morganella, Rocca, Rizzo L., Pallecchi. All.: Breda.

Carpi: Rossini; Pellegrini, Sabotic, Ligi, Sarzi (75′ Lomolino); Carta, Pezzi, Hraiech (81′ Fofana); Maurizi (66′ Saric); Jelenic, Vano. A disp.: Mascolo, Rossoni, Varoli, Rolfini, Saric, Carletti, Romairone, Arrighini, Maroni, Grieco. All.: Riolfo.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Rete: 68′ Vano

