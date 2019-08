Lutto nel Livorno. Ciao Mauro Tuccini

Lutto nella famiglia amaranto. Ci ha lasciato Mauro Tuccini (difensore livornese, classe 1928), con il Livorno tra il 1945 ed il 1951.

Per Tuccini (nella foto “Archivio “S Livorno”, il primo da destra) 21 presenze in campionato, sempre in serie A e B. Mauro, abile terzino, giocò con la casacca amaranto i primi tornei del dopoguerra, portando sempre con orgoglio e professionalità in nostri colori.

Alla famiglia Tuccini giungano le più sentite condoglianze di tutta la Società.

A.S. Livorno Calcio

