Mazzeo: qui con la giusta voglia

Conferenza stampa di presentazione per i nuovi amaranto Del Prato, Mazzeo, Coppola ed Agostino Rizzo. Queste le loro prime parole in amaranto.

Enrico Del Prato: “Fare il salto da una squadra Primavera ad una formazione di B non è facile, ma questa esperienza è iniziata nel migliore dei modi e mi sto trovando molto bene. Abbiamo uno staff tecnico molto valido. Il gruppo è buono ed ho delle ottime sensazioni per questo inizio di campionato.

Fabio Mazzeo: “E’ sempre bello poter affrontare nuove sfide. Livorno è una piazza importante che mi regala nuovi stimoli. Dopo una stagione sfortunata con il Foggia, riparto da qui con giusta voglia di fare bene e tanta rabbia. La squadra è un giusto mix di giovani ed esperti, penso che potremo fare bene. Cerchiamo prima di raggiungere la salvezza, poi vedremo cosa succederà. Sono pronto a fare bene ed a dare il massimo. In carriera ho giocato in tutti i ruoli dell’attacco: sia esterno, che prima punta”.

Alessandro Coppola: “Vengo dalla serie D e sono pronto a lottare su ogni pallone per conquistarmi un posto in squadra. Gioco in difesa ed il mio idolo è il livornese Chiellini”.

Agostino Rizzo: “Da ragazzino sono andato a giocare nelle giovanili del Torino, quindi sono tornato al Palermo dove ho fatto la Primavera allenandomi spesso con la prima squadra. La mia caratteristica principale è la corsa. In difesa posso giocare sia a quattro, che a cinque. (p.nac)

