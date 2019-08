Ripresa al Coni, previsti due test

Dopo il ko in Coppa, è ripresa la preparazione degli amaranto in vista della prima di campionato il 24 Agosto, alle 21, a Chiavari contro la Virtus Entella. Al Centro Coni di Tirrenia, lavoro in palestra e poi sul campo secondario con corsa, atletica e tattica. Per il Livorno sono in programma due test non ufficiali, a porte chiuse, con il Ligorna (domani 14 Agosto) e con la Lucchese (il 15 Agosto), entrambi al Centro Coni di Tirrenia. (p.nac)

