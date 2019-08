Stoian: abbiamo tanta voglia di fare bene

Mattina di presentazioni per Adrian Stoian ed Alessandro Plizzari. Alla nuova caffetteria-pasticceria “Tre punto zero” i due nuovi amaranto sono arrivati accompagnati dal collaboratore tecnico David Balleri (fotoNovi). Ad introdurre la giornata, che ha visto anche la presentazione della maglia con il logo “Pediatrica” è stato Maurizio Cristiani, titolare del locale di via delle Cateratte,con Andrea Vicava: “Siamo felici di aver ospitato un evento così importante legato al Livorno Calcio. Siamo tifosi e onorati di essere anche partner della società. Ai ragazzi auguro tanti successi, sono certo che faremo un bel campionato“.

Fabio Discalzi e Alessandro Favilli, responsabili del marketing, hanno poi mostrato la maglia con “Pediatrica” sul retro: “Dopo la stagione della vittoria del campionato 2009, dice Discalzi, siamo riusciti a far tornare nella famiglia amaranto un partner noto e di valore, quale è l’azienda di Alessandro Centi. Per noi è una grande soddisfazione avere Pediatrica al nostro fianco“.

Alessandro Plizzari: “Sin dai primi allenamenti in amaranto ho avuto delle buone sensazioni. Sono qui per dare il meglio di me. Pronto a fare sempre il massimo, lavorando al top in ogni allenamento. La B è un campionato difficile, ma noi siamo ben attrezzati e cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo. Il Mondiale Under 20 è uno dei ricordi più belli della mia breve carriera, ora voglio togliermi altre soddisfazioni con questa maglia“.

Adrian Stoian: “Il Livorno mi ha voluto subito, battendo la concorrenza di altre squadra. Già in passato c’erano stati dei contatti con l’amaranto. I miei obiettivi sono quelli della squadra. Fare bene e guardare di partita in partita, senza esaltarsi o deprimersi troppo. Abbiamo tanta voglia di fare bene. Faremo un campionato importante. Nelle ultime stagioni ho giocato in tutte le posizioni dell’attacco, starà al mister decidere“. (p.nac)

