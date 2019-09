Agazzi-Marras ed è vittoria col Pordenone

Il Livorno vince la prima gara stagionale battendo per 2-1 il Pordenone al “Picchi”. Le reti decisive sono di Agazzi e Marras. I ragazzi amaranto hanno giocato una bella partita, aggressivi fin dai primi minuti e concreti sotto rete. Nella prima parte di gara Marsura, Mazzeo e Marras sfiorano la rete a la palla esce sempre di poco. A sbloccare la gara è un bel tiro di Agazzi dai venti metri, la palla sbatte sul palo e si insacca alla destra di Di Gregorio. E’ il primo gol stagionale degli amaranto. Nella ripresa i friulani reagiscono e trovano il pareggio con Strizzolo. Ma il Livorno non ci sta ed al 68′ Marras in area salta il suo diretto avversario in dribbling e con un rasoterra segna il gol vittoria. Martedì sera turno infrasettimanale a Cosenza. (p.nac)

Livorno: Zima, Di Gennaro, Bogdan, Boben, Morganella (65′ Del Prato), Agazzi, Luci, Porcino, Marras, Mazzeo (57′ Raicevic), Marsura (83′ Braken). A disposizione: Plizzari, Ricci, Gasbarro, Gonnelli, Rizzo A., D’Angelo, Murilo, Morelli, Stoia. All. Breda.

Pordenone: Di Gregorio, Semenzato, Camporese, Barison, De Agostini, Misuraca (53′ Chiaretti), Burrai, Pobega, Gavazzi (84′ Monachello), Candellone (69′ Ciurria), Strizzolo. A disposizione: Jurczak, Almici, Stefani, Vogliacco, Zanon, Bassoli, Mazzzocco, Zammarini, Pasa. All. Tesser.

Arbitro: Di Martino di Giulianova

Reti: 21′ Agazzi, 56′ Strizzolo, 68′ Marras

