Al Parco Levante si presentano i nuovi acquisti

L’A.S. Livorno Calcio informa che, Giovedì 5 Settembre 2019, alle ore 11:30, nei locali del partner amaranto “Centro Commerciale Parco Levante” in via Giovanni Gelati 18, saranno presentati alla stampa i nuovi acquisti: Sven Braken (attaccante, classe 1993) Manuel Marras (attaccante, classe 1993), Luca Rizzo (centrocampista, classe 1992) e Gennaro Ruggiero (centrocampista, classe 2000).



Paolo Nacarlo

RESP. AREA COMUNICAZIONE

AS Livorno Calcio srl

