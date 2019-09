Vigilia della quarta di campionato che vedrà il Livorno impegnato in casa contro il Pordenone. Mister Roberto Breda presenta così il match con i friulani: “In questi giorni è venuto il Presidente a trovarci e la sua visita è stata molto gradita. Con l’occasione i nuovi arrivati hanno avuto modo di conoscerlo di persona. Non ci ha fatto mancare la sua fiducia. Lo sento spesso ed è sempre vicino a noi”

Sulla squadra: “Continuo a pensare che questo sia un bel gruppo, ora servono i risultati. Se le cose non dovessero andare nel verso giusto non avrò difficoltà a prendermi le mie responsabilità. Sono convinto che se diamo tutto, eliminando gli errori e spingendo al massimo, i risultati arriveranno. Anche in queste sconfitte siamo rimasti sempre in partita, non ci hanno mai superato in maniera netta, e spesso abbiamo subito per circostanze sfavorevoli”. Infine sugli avversari: “Il Pordenone è una squadra con buone individualità e schemi di gioco apprezzabili. Vanno tenuti nella giusta considerazione, stando attenti alle loro ripartenze”. (p.nac)

L’articolo Breda: dare tutto eliminando gli errori sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.