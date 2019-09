Coppa Primavera: il Bologna passa a Banditella

La Primavera amaranto è stata eliminata dalla “Coppa Italia” Primavera. Al campo di “Banditella-Picchi” i felsinei hanno vinto 5-2 grazie alle reti di Juwara Musa (doppietta), Stanzani, Grieco e Rocchi. Per i ragazzi di Cannarsa il momentaneo pareggio era stato segnato da Pallecchi, poi è andato in gol anche Haoudi. (p.nac/fotonovi-aslivorno)

Questo il tabellino di Livorno-Bologna Primavera in Coppa:

Livorno: Neri, Cesaretti, Fremura (46′ Salvadori), Lenti (46′ Umalini), Deverlan (46′ Haoudi), Coppola, Ruggiero, Piccione, Cremonini, Trotta (68′ Caia), Pallecchi (46′ Campo). All. Cannarsa

Bologna:Molla, Barnaba, Portanova, Mazza (66′ Grieco), Boloca (60′ Stanzani), Khailoti, Visconti, Koutupias (46′ Baldrusson), Cangiano (55′ Rocchi), Farinelli, Juwara. All. Troise

Arbitro: Frascaro di Firenze

Reti: 12′ – 36′ Huwara, 22′ Pallecchi, 79′ Stanzani, 82′ Grieco, 86′ Haoudi, 90′ Rocchi

