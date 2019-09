I biglietti per Ascoli-Livorno

Con riferimento alla gara Ascoli-Livorno del 14/9/2019, si comunicano le seguenti informazioni:

Settore Ospiti: DISTINTI NORD EST Capienza Settore: 900

Inizio vendite: Lunedì 9/9/2019 – ore 16,00 Termine vendite Ospiti: Venerdì 13/9/2019 – ore 19,00

Prezzo biglietto: €. 10,00 escluso diritto di prevendita €. 1,50

Circuito biglietteria: TicketOne

Percorso tifoseria ospite: Dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 (Superstrada Ascoli-Mare) quindi S.S. 4 (Salaria) uscita Rosara. Proseguire in direzione Stadio fino all’area di parcheggio sulla Circonvallazione Nord.

PER L’ACQUISTO DEI TITOLI NON E’ NECESSARIA LA TESSERA DEL TIFOSO/CARTA DI FIDELIZZAZIONE.

Sono inoltre state disposte le seguenti misure in sede di G.O.S.: 1) Limitazione per i residenti nella provincia di Livorno all’acquisto dei tagliandi per il solo settore ospiti (chiusura delle vendite alle ore 19,00 del giorno precedente la gara) 2) Incedibilità dei titoli Si allega Regolamento d’Uso dello Stadio.

Sul sito internet ufficiale della società (www.ascolicalcio1898.it), è possibile consultare la disciplina relativa all’esposizione di striscioni ed all’introduzione di megafoni e tamburi.

