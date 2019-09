Primavera all’esordio con l’Ascoli

Inizia il campionato della Primavera amaranto. Sabato mattina al campo di Banditella-Picchi arriva l’Ascoli. Per l’Under 17 match interno con l’Empoli. Domenica scenderanno in campo anche le Under 16 e under 15 con la Lazio. (p.nac)

Primavera: Livorno-Ascoli, sab 14/9, ore 11 a Banditella-Picchi

Under 17: Livorno-Empoli, dom 15/9, ore 15 a Banditella-Picchi

Under 16: Livorno-Lazio, dom 15/9, ore 13 a Marina di Pisa

Under 15: Livorno-Lazio, dom 15/9, ore 11 a Marina di Pisa

