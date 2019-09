Nella seconda giornata di campionato il Livorno perde 1-0 con il Perugia. Decide una rete di Iemmello nella ripresa. Per il Livorno un rigore sbagliato da Mazzeo. Labronici avanti per numero di angoli battuti e tiri in porta (p.nac)

Angoli: Livorno 12/Perugia 2

Passaggi: Livorno 384/ Perugia 439

Tiri: Livorno 12/Perugia 6

Falli fatti: Livorno 15/Perugia 14

Ammonizioni: Livorno1/Perugia 3

Tiri: Marsura 3, Mazzeo 2

Passaggi: Angella 45/Rosi 44

L’articolo Tutti i numeri di Livorno-Perugia 0-1 sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.