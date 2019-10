Sono ripresi gli allenamenti del Livorno in vista dei prossimi impegni di campionato (il 21 Ottobre ci sarà il posticipo di Frosinone). Nel pomeriggio, al Centro Coni di Tirrenia, inizio con riscaldamento in palestra e sul campo secondario, poi tattica e atletica. Erano assenti i due Under 21 Plizzari e Del Prato, che giocheranno il 10 Ottobre in Irlanda ed il 14 in Armenia. (p.nac)