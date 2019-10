Torna il progetto CLASSI IN CAMPO

L’ A.S. Livorno Calcio, Ctt e l’Ufficio Scolastico Provinciale organizzano anche per la stagione sportiva 2019/20 il progetto “Classi in campo“.

Le classi delle scuole cittadine, accompagnate dai propri docenti, arriveranno allo stadio sui mezzi Ctt, visiteranno il Picchi con i dirigenti amaranto che insegneranno loro regole di comportamento e di fairplay. Inoltre potranno realizzare uno striscione ispirato ai principi di sportività da esporre sugli spalti.

La presentazione del progetto “Classi in campo” avverrà Martedì 8 Ottobre 2019, alle ore 11:30, nella sala stampa dello stadio di Ardenza.

Con il Livorno Calcio: le classi tornano in campo!