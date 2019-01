Commento post partita V.Entella – Carrarese di mister Silvio Baldini

Al termine della gara Virtus Entella-Carrarese conclusasi con il punteggio di 3-4, dalla sala stampa dello Stadio Comunale di Chiavari, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

“La Carrarese ha interpretato la propria gara correttamente onorando la competizione. La mia squadra ha costruito occasioni sino dall’inizio ed abbiamo terminato il primo tempo sul punteggio di 4-0. Nella seconda frazione potevano e dovevamo arrotondare ancora di più risultato ed invece c’è stato un po’ di nervosismo, abbiamo subito tre reti e rischiato di pareggiare una partita già chiusa. Il turno è stato passato ed andiamo avanti in questa competizione che consente a tutti i miei ragazzi di mettersi in mostra, come accaduto questo pomeriggio. Ora ci catapultiamo nuovamente nel clima campionato in una sfida importante come quella di domenica contro la Pro Vercelli