Carrarese al Torneo di Viareggio edizione 2019

La Carrarese “Berretti” di Mister Daniele Ficagna parteciperà alla 71′ edizione della Viareggio Cup . Il Torneo Mondiale giovanile per club si svolgerà dall’11 al 27 marzo con la stessa formula dei gironi, prima, ed a eliminazione diretta, poi, come già avvenuto nelle manifestazioni precedenti. Domani 12 febbraio si terrà il sorteggio dei gironi iniziali a cui parteciperà una delegazione della società di Piazza Vittorio Veneto . Numerose le squadre italiane che hanno confermato la propria partecipazione come i campioni uscenti dell’Inter, il Milan, la Fiorentina, il Torino tra le altre ed importanti rappresentative giovanili di prestigiosi club stranieri.