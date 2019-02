Disposizioni vendita biglietti Albissola – Carrarese

I biglietti, in prevendita, saranno acquistabili fino alle 19.00 di Venerdì 01/03/2019.

Il giorno della gara le casse saranno aperte dalle ore 13,00 e saranno acquistabili i biglietti per tutti i settori aperti, eccetto quello ospiti.

Si precisa che il giorno della gara NON sarà possibile emettere i biglietti per il settore ospiti.

Inoltre, comunichiamo che per la gara Albissola- Carrarese di Sabato 2 Marzo 2019 per i residenti della regione Toscana NON sarà obbligatorio l’utilizzo della Supporter Card per l’acquisto del titolo di accesso allo Stadio.