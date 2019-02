Pre partita Imolese – Carrarese di mister Silvio Baldini

In vista della sfida Imolese-Carrarese valida per gli ottavi di coppa Italia serie C con fischio d’inizio ore 15.00 c/o Stadio Romeo Galli, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

“In questo periodo il calendario è veramente serrato giocando ogni tre giorni tra campionato e coppa Italia ed è necessario sollecitare tutti gli effettivi della rosa a mia disposizione soprattutto dopo le positive risposte ricevute contro la Virtus Entella.

Le scelte di domani saranno dettate nell’ottica di schierare la formazione migliore per essere competitivi magari inserendo i calciatori che non sono scesi in campo in campionato.

La trasferta con l’Imolese sarà dura ed arrivati a questi punti ogni compagine vuole onorare la competizione nel senso di passare il turno e quindi ci daremo battaglia sportiva sul campo.

La nostra concentrazione e le nostre forze devono essere tutte indirizzate a questa sfida, al campionato penseremo a partire da giovedì.

La condizione generale della squadra è buona e domani dobbiamo confermare questo aspetto per tentare di centrare la qualificazione.”