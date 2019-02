Il prepartita con il Novara visto da mister Silvio Baldini

In vista della sfida Novara -Carrarese valida per la 25′ giornata di campionato serie C gir. A, con fischio d’inizio ore 14.30 c/o Stadio “S. Piola” , ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

I ragazzi allenati da Mister Viali compongono una squadra quadrata che vede, all’interno del proprio organico, calciatori di grossa esperienza e capacità tecnica.

La Carrarese, da par suo, si trova in un momento in cui il gioco e l’intensità non mancano e che potrebbero rivelarsi elementi importanti, se non decisivi, per ottenere punti in terra piemontese.

Lo specchio del nostro momento sono le partite contro Pro Vercelli ed Imolese in cui siamo stati bravi ad imporci nella prestazione senza ottenere, tuttavia, la giusta ricompensa in termini di risultati vuoi per disattenzioni, ingenuità o altro che non ci consente di essere completamente soddisfatti alla fine delle partite, ultimamente.

I ragazzi lavorano, si impegnano e si applicano negli allenamenti ed in partita ed hanno un gran voglia di rifarsi per raggiungere quei risultati a cui siamo abituati.

All’andata disputammo una partita di cuore e qualità ribaltando lo svantaggio iniziale.

A Novara servirà la stessa personalità mostrata all’andata con una dose maggiore di attenzione per evitare alcune incertezze e defaiances che, in partite equilibrate come quelle di domenica, possono essere fatali nel determinare chi può essere il vincitore della sfida.