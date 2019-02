Prevendita Carrarese – Pro Vercelli

In riferimento alla gara Carrarese vs Pro Vercelli in programma domenica 03/02/2019 con inizio alle ore 14:30 presso lo stadio “Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri” di Carrara, si comunicano le disposizioni relative alla vendita dei biglietti in base alla capienza concessa che inizierà giovedì 31/01/2019:

• Potranno essere venduti biglietti del settore “Gradinata” (capienza autorizzata 1200 posti);

Questi i prezzi dei biglietti per la gara Carrarese vs Arzachena:

• Gradinata Euro 10,00 intero – Euro 8,00 ridotto;

I ridotti valgono per donne, over 65 ed under 18;

• I biglietti potranno essere acquistati in prevendita nei punti vendita abilitati nella città di Carrara;

DISPOSIZONI PER GLI ABBONATI CARRARESE CALCIO 1908 S.r.l. STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

I possessori di abbonamenti dei settori Tribuna D’Onore, Tribuna Centrale, Tribuna Laterale, Rettilineo e Curva avranno libero accesso nel settore “Gradinata”;