La Carrarese Berretti di Mister Daniele Ficagna è stata inserita nel girone 7. Le avversarie degli azzurrini sono : Milan, Chelsea Berekum e Spezia.

Un gruppo eliminatorio con sfide interessanti e di cartello come contro il Milan, la sentita gara contro gli “aquilotti” dello Spezia e la partita dal sapore internazionale con avversario i ganesi del Chelsea Berekum . In seguito verrà comunicato il programma e calendario delle partite in cui saranno impegnati i giovani azzurri