Albissola – Carrarese, i commenti dopo la vittoria in Liguria

Al termine della gara Albissola-Carrarese (0-3), ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

“I ragazzi hanno interpretato alla perfezione la partita ed hanno proposto anche un bel calcio che è stato coronato da un risultato rotondo che non è mai stato in discussione. Nel secondo tempo siamo venuti fuori alla grande ed abbiamo realizzato tre reti, frutto di belle azioni.

La Carrarese è stata attenta nei momenti cruciali della sfida e si è mossa con disinvoltura dal primo all’ultimo minuto con quelle sicurezze che ci appartengono.

Altro aspetto da considerare è aver tenuta inviolata la porta per la seconda gara consecutiva senza subire occasioni nitide da parte degli avversari.

Dopo qualche momento in cui non tutto girava per il verso giusto siamo stati in grado di trovare le energie fisiche e nervose necessarie per uscirne fuori in maniera positiva e le ultime due convincenti vittorie sono a dimostrarlo.

Poi ottenere i tre punti di fronte ai nostri tifosi, anche oggi numerosi ad accompagnarci, riesce a regalare alla vittoria stessa un sapore ancora più significativo.

Ora il calendario ci vede impegnati in un doppio incontro casalingo e cercheremo di sfruttare il fattore per rilanciarci ulteriormente.

Ad ogni modo concentriamoci sull’Alessandria con la dose di concentrazione ed attenzione necessaria così saremo in grado di giocarcela come dobbiamo con buone possibilità di ottenere il massimo.