Commento post partita Carrarese – Spezia di mister Daniele Ficagna

Al termine dell’incontro Carrarese-Spezia ( 1 – 2 ) per Viareggio Cup 2019, ecco le dichiarazioni di Mister Daniele Ficagna :

“È un peccato per il risultato ovviamente ma siamo partiti un po’ contratti per l’emozione visto e considerato l’esordio in Viareggio Cup, il derby e lo Stadio Dei Marmi che hanno reso un po’ più difficile per i miei rendere, da subito, al massimo. Nel corso della gara ci siamo sciolti, abbiamo proposto buone trame e giocate e siamo stati capaci di mettere in apprensione una squadra ben strutturata, abituata ad un campionato ed un livello di Primavera 2. Comunque sono soddisfatto e traggo segnali incoraggianti che ci devono portare ad affrontare la seconda gara con ancora più voglia ed attenzione. “