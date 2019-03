Dichiarazioni pre partita Carrarese – Alessandria di Mr. Silvio Baldini

In vista della sfida Carrarese – Alessandria, fischio d’inizio ore 14.30 c/o Stadio” Dei Marmi-4 Olimpionici Azzurri” valida per la 30′ giornata del campionato di serie C girone A, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

“Sabato con l’Alessandria c’è la possibilità di proseguire la strada intrapresa, a livello di risultati, nelle ultime due gare.

Non deve trarre n inganno la classifica dei nostri avversari perché dispongono di calciatori di livello un po’ in tutti i reparti e saranno, certamente, rinfrancati per il risultato positivo ottenuto nell’ultima partita.

Nelle zone alte della graduatoria c’è davvero grande equilibrio, al netto anche degli ultimi recuperi e c’è la possibilità per tutte le squadre che si trovano in quelle posizioni di interscambiarsi vista la poca differenza di punti. Questa mutevolezza al vertice del girone che caratterizza i primi 6/7 posti ci accompagnerà da qui sino alla fine e sarà necessario sbagliare il meno possibile per trovarsi poi in una posizione più favorevole in ottica playoff.

La Carrarese deve cercare di ottenere il massimo a partire da sabato ed anche nella successiva gara casalinga per poi spingersi ancora più avanti rispetto al punto in cui si trova all’insegna della continuità e di quel gioco che è nelle nostre corde proporre e che rappresenta il nostro marchio di fabbrica.

Sabato ritornerà tra i convocati Caccavallo che appare in buone condizioni e verrà sicuramente in panchina pronto ad entrare in caso di necessità mentre Agyei dovrà essere valutato la prossima settimana