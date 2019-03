Dichiarazioni pre partita Carrarese – Arezzo di mr. Silvio Baldini

n vista della sfida Carrarese-Arezzo in programma sabato 16 marzo con fischio d’inizio ore 14.30 c/o Stadio Dei Marmi-4 Olimpionici Azzurri, ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini :

“La partita di sabato vedrà contrapposte due compagini che sono due outsiders dei piani alti della classifica ma che occupano il vertice dall’inizio del campionato, probabilmente non casualmente.

Sabato voglio vedere una Carrarese dinamica che deve essere abile a sfruttare la propria forza offensiva attraverso cui sappiamo fare male ai nostri avversari.

La gara disputata contro l’Alessandria ha lasciato un po’ di amaro in bocca e siamo obbligati a cercare un risultato pieno in questo secondo turno casalingo consecutivo cercando di non cadere nelle ingenuità che ci sono, talvolta, costate punti in questa annata e che sono state il nostro tallone d’Achille

In più, i tre punti contro l’Arezzo consentirebbero di accorciare su una delle squadre che ci precedono e ci consentirebbe di battere una diretta concorrente per le zone importanti dei play off. In realtà, la mia squadra e l’Arezzo sarebbero già appaiate in classifica al netto della vicenda Pro Piacenza che ha cambiato la graduatoria rispetto ai punti ottenuti sul campo.

Al di là di tutto, siamo arrivati a questo punto del nostro percorso e cercheremo di giocarci tutte le opportunità per rimanere nelle posizioni più importanti anche in ottica playoff con bene in mente il nostro obiettivo.