Info per i tifosi giallo azzurri all’Arena Garibaldi

ACCESSI

Ogni settore dell’Arena Garibaldi presenta ingressi separati:

Curva Sud ospiti. Via Rosmini, lato Via Contessa Matilde

Tribuna Coperta. Via Rosmini angolo Via Rindi. / Travesa Via Galuppi lato Via Rosmini

Gradinata. Via Rindi angolo Via Bianchi / Via Bianchi

Apertura cancelli Stadio: circa 90′ prima dell’inizio della gara

VENDITA BIGLIETTI AI TIFOSI OSPITI

La vendita dei biglietti per i tifosi ospiti inizia il martedì antecedente la gara esattamente a partire dalle ore 12.00 e termina alle ore 19.00 del giorno precedente l’evento. La società di ticketing

“Booking Show”, in accordo con la società provvede ad individuare ed attivare uno o più punti vendita abilitati nella città ospite. In tali punti vendita potranno essere acquistati, salvo diversa decisione

del GOS, validi biglietti del settore ospiti. Oltre a questo canale è possibile acquistare biglietti del settore ospiti anche on line collegandosi direttamente, anche da dispositivi mobili, sul sito internet di

Booking show.it. L’acquisto on line è possibile, anche con il sistema di home ticketing sarà sufficiente presentare la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice.

NOTA BENE. Il giorno della gara, su decisione del GOS di competenza, non è possibile acquistare presso i botteghini dello stadio biglietti per il Settore Ospiti.

ACCESSO CURVA OSPITI

L’accesso al settore ospiti è consentito dall’Ingresso G – CURVA SUD transitando attraverso Via Rosmini.

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

Per chi raggiunge Pisa in automobile:

Uscire al casello autostradale Pisa Centro, valido per l’A12 Genova-Livorno, proseguire sulla Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI e prendere l’uscita Darsena Pisana. Per chi proviene da

Firenze tramite la strada di grande comunicazione FI-PI-LI l’uscita consigliata è quella Aurelia/Darsena. In ogni caso è preferibile seguire le indicazioni per il parcheggio ospiti.