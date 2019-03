Intervista ad Alberto Gemignani, Responsabile tecnico del settore giovanile

In vista dell’imminente esordio al Torneo di Viareggio edizione 2019, ecco le dichiarazioni del Responsabile Tecnico Sig. Alberto Gemignani:

“La soddisfazione e l’emozione di essere tra le partecipanti al Torneo giovanile internazionale più importante è davvero enorme.

La società ha dato un segnale di quelle che sono le intenzioni e le prospettive per il nostro settore giovanile ed, a questo punto, la selezione Berretti deve essere pronta a tutto per ben figurare.

Non sarà facile vedersela con Milan, Spezia ed il Chelsea Berkun ma ci proveremo con tutte le nostre forze per vedere il se ed il come del percorso che stiamo affrontando ci consegnerà frutti oppure no.

La nostra è una rosa di buon valore rinforzata con innesti di proprietà da valutare insieme a tutti gli altri elementi se possano poi effettivamente aggregarsi alla prima squadra o fare esperienza altrove, in campionati maggiormente formativi.

C’è molta curiosità e fame di giocarcela già con lo Spezia, una gara sentita per i ragazzi in una partita d’esordio che più affascinante non potevamo chiedere”.