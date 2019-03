Pre partita Albissola – Carrarese di mister Silvio Baldini

Ecco le dichiarazioni di Mister Silvio Baldini in vista di Albissola-Carrarese, gara valida per la 29′ giornata del campionato di serie C girone A fischio d’inizio ore 14.30 c/o Stadio Comunale di Chiavari.

” La sfida di sabato è una gara in cui i punti peseranno per entrambe le squadre che sono alla ricerca di un risultato che possa consentire di guadagnare posizioni preziose in classifica per i rispettivi obiettivi.

Nel nostro dna c’è la necessità di dover affrontare al top ogni compagine altrimenti rischiamo di incappare in brutte figure e così dovremo comportarci al cospetto dell’Albissola che ha caratteristiche da non sottovalutare.

I miei ragazzi hanno disputato la scorsa domenica una buona gara al cospetto di un Pontedera che siamo riusciti a domare nel secondo tempo quando c’è stato un ritorno in partita dei nostri avversari.

I tre punti sono stati un toccasana per lavorare ancora più serenamente questa settimana e preparare con spirito il nuovo impegno. La nostra strada di qui in avanti deve essere dettata dal gioco a dal sapere affrontare ogni gara con personalità alla ricerca della vittoria. Nel mese di marzo ci auguriamo di raccogliere tanti punti come fatto, per esempio, nella passata stagione.

D’ora in poi dobbiamo toglierci le paure delle ultime giornate evitando delle battute d’arresto che, a questo punto, sarebbero deleterie.

Dalla nostra c’è una buona condizione fisica che può tornarci utile per affrontare al massimo della condizione ogni avversario. È innegabile che c’è mancata un po’ di continuità nell’ultimo periodo sotto il profilo dei risultati e ciò è dipeso anche dall’assenza di alcuni calciatori importanti, non è una scusante ma un dato di fatto.

Pare che anche Agyei abbia un problema che potrebbe costringerlo a subire uno stop e certamente non ci voleva.

A questo punto però dobbiamo pensare a giocare e dare tutto per ottenere punti su ogni campo.