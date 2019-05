Commento post partita

Ecco il commento del tecnico Silvio Baldini al termine della sfida contro il Pisa:

“Il Pisa ha meritato di passare il turno con un pubblico delle grandi occasioni. La Carrarese è stata encomiabile in questo campionato , i ragazzi si sono comportati alla grande dimostrandosi un gruppo eccezionale, superando anche due turni dei play off. Sul campo abbiamo raggiunto quota sessantacinque punti anche se si sono contate, probabilmente un po’ troppe sconfitte in un campionato positivo in cui a volte ci è mancato equilibrio. Ci proveremo il prossimo anno e con qualche correttivo tenteremo di raggiungere il sogno cullato questa stagione”.