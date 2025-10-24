Milan-Pisa 2-2

MILAN.
Maignan,
Ricci,
De
Winter,
Gimenez
(76′
Nkunku),
Leao,
Modric,
Fofana,
Pavlovic,
Bartesaghi
(76′
Athekame),
Gabbia,
Saelemaekers.
A
disposizione.
Terraciano,
Pittarella,
Tomori,
Odogu,
Sala.
Allenatore
Allegri.
PISA.
Semper,
Caracciolo,
Canestrelli,
Meister
(71′
Moreo),
Tramoni
(71′
Vural),
Akinsanmiro,
Touré,
Nzola,
Aebischer,
Albiol
(46′
Calabresi),
Bonfanti
(46′
Cuadrado).
A
disposizione
:
Nicolas,
Scuffet,
Angori,
Marin,
Leris,
Højholt,
Buffon,
Piccinini,
Denoon,
Lorran.
Allenatore
Gilardino.
Arbitro.
Luca
Zufferli
di
Udine.
Assistenti.
Rossi-Mastrodonato.
4°
Ufficiale.
Collu.
Var.
Gariglio.
Avar.
Doveri.
Reti.
7′
Leao,
60′
Cuadrado
(rigore),
86′
Nzola,
93′
Athekame
Note.
Ammoniti
Aebischer,
Athekame,
Vural,
Nzola.
Recupero
1′
pt;
6′
st