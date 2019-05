La società Carrarese Calcio 1908 S.r.l., tutta, si stringe al dolore della famiglia Mariotti per la scomparsa del caro Vittorio. Ricordiamo Vittorio, per gli amici quali noi eravamo “Beretta”, sempre presente sugli spalti dello Stadio Dei Marmi , a volte anche in trasferta, ed a partecipare assiduamente alla vita giornaliera della società fornendo un supporto umano incessante. Ci mancherai….