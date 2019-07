Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2019/2020.

GIRONE A

Albinoleffe

Alessandria

Arezzo

CARRARESE

Como

Giana Erminio

Gozzano

Juventus U23

Lecco

Monza

Novara

Olbia

Pergolettese

Pianese

Pistoiese

Pontedera

Pro Patria

Pro Vercelli

Renate

Robur Siena