Luca Tedeschi… un gigante per la Carrarese

Le prime parole da calciatore azzurro, di Luca Tedeschi: “La scelta di vestire la maglia azzurra è stata molto semplice perché la Carrarese ha dimostrato un grandissimo interesse nei miei confronti sin da subito. La società è ambiziosa ed in questi anni si è consolidata nelle posizioni di vertice per cui la nostra spinta deve essere quella di migliorare ancor di più il cammino iniziato due anni fa.

A me piace giocare al centro della difesa sia in uno schieramento a 3 che a 4 per fare valere la mia fisicità cercando di giocare anche pulito sull’avversario. Il mio inserimento sarà ancora più semplice con un compagno come Murolo che ho conosciuto ed apprezzato da avversario. La preparazione è alle porte e con il lavoro riusciremo a toglierci le soddisfazioni che vogliamo sia per la squadra che per i nostri tifosi.

Il mio bagaglio di esperienza spero possa essere un ulteriore elemento utile per raggiungere i traguardi a cui dobbiamo legittimamente ambire”.