Risoluzione consensuale con Luca Ricci

Carrarese Calcio 1908 rende noto di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Luca Ricci, difensore classe 89 che ha collezionato con la maglia azzurra 52 presenze con due reti all’attivo. Al giocatore si rivolge un sentito ringraziamento per la professionalità ed appartenenza mostrata nella stagione e mezzo in azzurro ed migliori auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva.

Il saluto del calciatore Luca Ricci:” Ci tengo a ringraziare la Società, i miei compagni, mister Baldini e tutti tifosi azzurri per le emozioni infinite vissute qui a Carrara . Mi avete fatto sentire dal primo giorno uno di voi e vestire questa maglia è stato per me orgoglio e vanto . Solo una scelta di vita come Cesena poteva portarmi via di qui . Avrete un tifoso in più , per sempre azzurro”.