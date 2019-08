Caccavallo 2.0

Carrarese Calcio 1908 srl informa di aver acquisito , a titolo definitivo, dal Venezia F.c. il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Giuseppe Caccavallo , classe 87. L’esterno napoletano ha collezionato , nella passata stagione, venticinque presenze e quattordici goal sotto le Apuane.

Le parole di Giuseppe Caccavallo tornato a vestire la maglia azzurra:

“Carrara è stato da subito un posto speciale per me e l’anno scorso, terminato il prestito, non ho pensato altro che tornare qui anche perché ho dato la mia parola e nel caso non fossi rimasto a Venezia sarei venuto solo qui e così è stato . La passata stagione è stata importante sia a livello personale che di squadra ma deve essere solo un punto di partenza il quarto di finale playoff contro il Pisa.

Oggi vedo una Carrarese ancora più forte, esperta e che è conscia delle proprie potenzialità senza recitare il ruolo di sorpresa e per me non sarà difficile calarmi in questo gruppo di brave persone.

Gli obiettivi sono chiari e le responsabilità di voler competere ad alti livelli devono essere uno sprone a non mollare nulla in nessuna partita.”